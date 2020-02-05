СМИ: Ольга Голодец будет работать в Сбербанке

Бывший вице-премьер Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, ее представили коллективу 4 февраля. Сообщается, что она будет курировать социальные и медицинские программы. У Сбербанка есть ряд социальных проектов и сервис DocDoc — маркетплейс медицинских продуктов и услуг, который позволяет записываться на прием к врачу и получать дистанционные медуслуги. Также у банка есть подразделение SberHealth, которое займется ДНК-тестами, онлайн-продажами медицинских услуг и проектами в области медицинских информационных систем.

Голодец входила в состав правительства с 2012 по январь 2020 года. Она курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. Ушла, когда в январе о роспуске правительства объявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, а вскоре новый премьер, Михаил Мишустин, сформировал новый состав кабмина.