В Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами

Первый самолет Минобороны РФ приземлился в Тюмени с эвакуированными из Китая гражданами, сообщается на сайте оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса. В штабе подчеркнули, что заболевших среди пассажиров нет.

Тем временем на утро 5 февраля число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV заболели более 24,5 тысяч человек, подавляющее большинство – в Китае, передает South China Morning Post. Число погибших достигло 492 человек.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что всего планируется эвакуировать 147 человек, в том числе граждан России, Беларуси, Украины, Армении и Казахстана. Их на две недели поместят под карантином.

В России выявлено два заболевших человека: в Забайкальском крае и в Тюменской области. В Петербурге создан штаб по профилактике и контролю за распространением инфекции.