Михаил Амосов: Произошла сенсация, "Единая Россия" сделала что-то хорошее

Беспартийный депутат Михаил Амосов на заседании Заксобрания 5 февраля похвалил единороссов за законопроект, разрешающий не платить штрафы за остекление балконов.

- Произошла сенсация - "Единая Россия", наконец-то, сделала что-то хорошее, - заявил депутат с трибуны.

Его прервал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заявив, что Амосову «администрация» разрешила «молотить что угодно». Из реплик спикера можно также понять, что «администрация» якобы видит Амосова возможным соперником вице-спикера Анатолия Дроздова на выборах в 2021 году.

Сам Дроздов позже тоже вышел на трибуну и назвал «Единую Россию» партией реальных дел. Амосова он упрекнул в том, что тот работает на камеру.

- Вы-то что сделали хорошего? - спросил у оппозиционного депутата Макаров.

Амосов ответил, что председатель парламента не имеет права его прерывать.

Позже на трибуну вышла лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева и заявила, что даже если фракция «Единая Россия» хочет сделать что-то хорошее, то все равно получается плохое. По мнению Дмитриевой, рассматриваемая инициатива может пойти во вред историческим фасадам центра Петербурга.

Подводя итог дискуссии, Макаров попросил депутатов не ругать «Единую Россию».

-Иначе будет сами знаете, что, - добавил спикер.

Сергей Еремеев

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