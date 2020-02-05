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10:58

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального и "Медиазоны" о цензуре расследования о Рыбке и Дерипаске

фото ЗакС политика ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального и "Медиазоны" о цензуре расследования о Рыбке и Дерипаске

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу политика Алексея Навального и «Медиазоны» на требование Роскомнадзора удалить сведения о прогулке эскорт-модели Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич) на яхте Олега Дерипаска и присутствии бывшего первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько, сообщил в Telegram руководитель «Агоры» Павел Чиков.

ЕСПЧ отметил, что Приходько в ответ на вопрос журналистов о планах подать в суд из-за расследования заявил, что «слишком много чести» и «достаточно того, что это сделают другие люди».  При этом Дерипаска подал иск, и Усть-Лабинский горсуд запретил это расследование. После этого РКН потребовал от Навального удалить расследование, и то сделал это только после блокировки сайта.

Суд коммуницировал жалобу по двум статьям Конвенции о защите прав человека: 10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). ЕСПЧ спрашивает российские власти, приняли ли суды во внимание контекст публикации, обосновали ли необходимость принятия мер, предоставили ли заявителям возможность высказать свою позицию до того, как суд удовлетворил ходатайство о применении обеспечительных мер и не было ли вмешательство в права заявителей на свободное выражение мнения политически мотивированным. Ответит российские власти должны до 25 мая.

Расследование ФБК было опубликовано в 2018 году. В нем утверждалось, что Приходько в компании Дерипаски и девушек из эскорта обсуждал дела государственной важности. Детали беседы попали в книгу Насти Рыбки.

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