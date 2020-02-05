18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:23

Глава Псковской области снисходительно оценил территориальные претензии Эстонии

фото ЗакС политика Глава Псковской области снисходительно оценил территориальные претензии Эстонии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на заметные в последнее время высказывания с официальной эстонской стороны, чьи представители полагают, будто часть городов российского региона, исходя из исторической справедливости, должны принадлежать прибалтийскому государству. Чиновник в своем комментарии на телеканале "Россия 24" выступил и от собственного лица, и в то же время оперировал мнением своего населения.

"Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла. Что касается авторов этой идеи, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо", - считает госслужащий.

Он сравнил это с гипотетической ситуацией, в которой бы Хорватия требовала у Италии уступить ей Венецию.

Для лучшего взаимопонимания сторон и лучшего понимания исторических событий Ведерников пригласил эстонцев на экскурсию во вверенный ему регион.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:55 Жириновский нуждается в "радостной" песне о победе в ВОВ

14:30 Инвестиции в петербургскую недвижимость выросли на 77 процентов

13:57 Тамара Плетнева устыдилась своего немецкого происхождения

13:53 В Мурино и Кудрово построят современные отделы полиции

13:45 В Госдуме предложили наказывать СМИ за обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны

13:34 Смольный присвоил название историческому району на юго-западе города

13:24 ЗакС попросит Голикову отнести дополнительные лекарства для больных гепатитом  к жизненно необходимым препаратам

13:09 Шульман прогнозирует невостребованность "дадинской" статьи УК

13:06 Муниципал: Суд: Целью ИКМО «Черная речка» было избрание мундепами кандидатов от «Единой России»

12:53 Редакция РБК в Москве эвакуирована из-за пожара

12:52 Жителя Вологодской области повторно оштрафовали за высказывание о Путине в интернете

12:34 Шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на незаконное изъятие меча

12:25 Полиция поймала петербуржца, который пытался поджечь храм

12:09 Взносы на капремонт в Петербурге в 2020 году больше не увеличатся

11:59 Макаревич объяснил приостановку своей политической активности

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru