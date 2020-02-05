Глава Псковской области снисходительно оценил территориальные претензии Эстонии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на заметные в последнее время высказывания с официальной эстонской стороны, чьи представители полагают, будто часть городов российского региона, исходя из исторической справедливости, должны принадлежать прибалтийскому государству. Чиновник в своем комментарии на телеканале "Россия 24" выступил и от собственного лица, и в то же время оперировал мнением своего населения.

"Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла. Что касается авторов этой идеи, то складывается стойкое ощущение, что они плохо знают историю. Это наши русские города, и любые территориальные претензии звучат дико и глупо", - считает госслужащий.

Он сравнил это с гипотетической ситуацией, в которой бы Хорватия требовала у Италии уступить ей Венецию.

Для лучшего взаимопонимания сторон и лучшего понимания исторических событий Ведерников пригласил эстонцев на экскурсию во вверенный ему регион.