Кущак: Дополнительные документы о представлении Митяниной поступили в ЗакС после установленного срока

Председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Петербурга Александр Кущак («Единая Россия») объявил, что получил дополнительные документы, необходимые для выдвижения вице-губернатор Анны Митяниной в детские омбудсмены, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба петербургского парламента.

По словам председателя комиссии, документы от губернатора Петербурга пришли после установленного срока.

Ранее юридическое управление ЗакСа заявило, что в пакете документов о представлении Митяниной в региональных уполномоченные по правам ребенка не хватает некоторых бумаг. Среди прочего, чиновница не предоставила подтверждения, что у нее есть «знания в области проблем детства и опыт защиты прав ребенка».

Напомним, на должность детского омбудсмена также претендуют сотрудница аппарата ЗакСа Юлия Шик, представленная депутатом-единороссом Еленой Киселевой, выдвинутая председателем комитета по законодательству ЗакСа Денисом Четырбоком педагог Ирина Аристова и правозащитница Екатерина Лебедева, представленная фракцией ЛДПР. Нового уполномоченного депутаты ЗакСа должны выбрать до конца февраля.

Сергей Еремеев

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