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11:44

Политолог Орешкин увидел в новой партии "За правду" потенциального иноагента

фото ЗакС политика Политолог Орешкин увидел в новой партии "За правду" потенциального иноагента

Состав новой патриотической партии "За правду" под руководством писателя Захара Прилепина, известного своим участием  в донбасском конфликте, вызвал вопросы иронического характера у независимого политолога Дмитрия Орешкина. Как и многие, последний обратил внимание на большое количество людей  в ней "родом" из шоу-бизнеса, а также на иностранное происхождение некоторых из них.

"Вместо Прилепина будет избираться такой замечательный персонаж, как Стивен Сигал. Шварценеггер, наверное, дорого стоит. Но если господин Сигал будет платить членский взнос партии "За правду", то тогда эту партию следует признать иностранным агентом. Как-то господин Прилепин не продумал здесь все до конца", - отметил аналитик в интервью радиостанции "Серебряный дождь".

По словам Орешкина, Кремль в преддверии выборов в Госдуму "создает нам за наш счет спойлерские партии, чтобы мы могли поиграться в эту самую демократию". К такого типа политическим движениям ("соскам-пустышкам") он относит, помимо структуры Прилепина, некую право-либеральную партию на основе коммерческой компании Faberlic, "зеленую" партию, партию "За улучшение благосостояния граждан" и "партию танков".

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