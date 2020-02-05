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11:40

Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное преследование

фото ЗакС политика Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное преследование

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, передает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Обновлено 11:50 Голунов сообщил, что об извинениях ему ничего не известно, пишет «Медуза» в Telegram. Бадамшин также рассказал, что Голунов «выглянул в окно, на асфальте ничего не написано».

Ранее Генпрокуратура отказывалась принести извинения, заявив, что это должен сделать прокурор, «непосредственно надзирающим за уголовным делом». Адвокат Сергей Бадамшин напоминал, что надзор за делом ведет не московская, а как раз Генеральная прокуратура.

Напомним, в конце января под арест были отправлены пятеро экс-оперативников, участвовавших в задержании Голунова летом 2019 года. Это Денис КоноваловРоман ФеофановИгорь ЛяховАкбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Из перечисленных только последний частично признал вину. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Летом - после того, как дело получило широкую огласку, - их уволили из внутренних органов.

Уголовное дело в отношении оперативников было возбуждено в декабре 2019 года. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

 

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