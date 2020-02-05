Вице-губернатор Бондаренко объяснил депутатам увеличение взносов за капремонт

Вице-губернатор Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай Бондаренко 5 февраля выступил на заседании городского Законодательного собрания. Его доклад был посвящен капитальному ремонту.

По словам чиновника, необходимость увеличить платы за капремонт назрела давно. Бондаренко заявил, что потребность в ежегодном финансировании программы капремонта составляет порядка 20 млрд рублей. Для полного ее обеспечения необходим взнос в размере 20 рублей.

Вице-губернатор отметил, что во многих регионах России плата за капитальный ремонт уже давно выше, чем в Петербурге. Например, в Москве взнос составляет 18 рублей, в Рязани - 11 рублей, в Московской области, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону - более 9 рублей.

Увеличить плату за капремонт для петербуржцев городские власти заставили удорожание строительных и инженерных материалов, а также рост объема недоремонта, отметил чиновник. По словам Бондаренко, городским властям приходилось слышать критику медленных темпов реализации программы капремонта из федерального центра.

Напомним, плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2020 года увеличилась примерно в два раза. Вместо прежних 4-5 рублей за квадратный метр она составила 8-9 рублей. Для многих жителей города подорожание стало сюрпризом. О новых тарифах они узнали из январских квитанций.

Сергей Еремеев

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