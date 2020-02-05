Макаревич объяснил приостановку своей политической активности

Музыкант и общественный деятель Андрей Макаревич, известный своей политической позицией и, в частности, резкой критикой руководства РФ, рассказал, почему в последние месяцы стал менее заметен на этом "поле", реже высказывается и почти не участвует ни в каких политических акциях. Вызвано это, в первую очередь, пессимистическим фатализмом, который он испытывает: "я последнее время стараюсь тратить силы своей жизни на то, что я могу изменить".

Что касается взволновавших общество готовящихся поправок в Конституцию и оригинального предложения внести в основной закон понятия Бога, то и к этому у фронтмен "Машины времени" достаточно спокойное отношение.

"Да хоть упоминание черта. Вот что это в нашей жизни изменит? Мы живем не по Конституции, к сожалению. <...> У меня есть ощущение, что если тебя где-то прихватят на улице, и ты будешь пытаться объяснить, что это не соответствует какой-то букве Конституции, мне очень интересно, что тебе ответят", - высказался Макаревич в студии "Эха Москвы".

По признанию музыканта и поэта, он не верит, что кто-то в состоянии прислушаться к его советам относительно устройства государства даже в случае, если бы он собрался их давать.