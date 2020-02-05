Полиция поймала петербуржца, который пытался поджечь храм

Петербургские полицейские задержали злоумышленника, который 1 февраля бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию храма апостола Петра в Невском районе, передает ТАСС. Мужчина фигурирует в уголовном деле о вандализме. Его отпустили домой, обязав позже явиться в полицию самостоятельно.

В ходе ночного инцидента никто из граждан не пострадал: обгорела только одна и стен религиозного сооружения.

Задержанному, о котором известно, что он нигде не трудоустроен, по статье 214 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы.