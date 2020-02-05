Жителя Вологодской области повторно оштрафовали за высказывание о Путине в интернете

Житель Вологодской области Юрий Шадрин во второй раз за прошедший год подвергся денежному наказанию от суда за свои критические и неосторожные суждения о президенте Владимире Путине, что следует из сообщения региональной пресс-службы судов. Штраф составил 50 тысяч рублей.

"Суд установил, что 12 ноября 2019 года Шадрин в социальной сети "ВКонтакте" на находящейся в его пользовании странице повторно разместил в публичном доступе информацию о президенте Российской Федерации В. В. Путине, выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность", - гласит официальная информация.

Весной прошлого года все тот же статус на личной странице "ВКонтакте" Шадрина, в котором содержалось утверждение в нецензурной форме об умственном и психическом состоянии главы государства, стал основанием для меньшего штрафа - в размере 30 тысяч рублей.