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13:09

Шульман прогнозирует невостребованность "дадинской" статьи УК

фото ЗакС политика Шульман прогнозирует невостребованность "дадинской" статьи УК

Ход уголовного дела политического активиста Константина Котова, оказавшегося в колонии по уголовной "дадинской" статье 212.1, вселил в политолога, специалиста по законотворчеству Екатерину Шульман уверенность в том, что государство снова перестанет применять эту скандально знаменитую статью и что Котов очень скоро окажется на свободе. 

"Народный следовательско-прокурорский способ, называется «дать по отсиженному». В чем их проблема? Им нужно поручение выполнить, человека выпустить, но не признать, что следствие было неправо. <...> Эта статья стала окончательно неудобной, токсичной и слишком политической. По ней дела в ближайшей перспективе заводиться не будут", - рассудила эксперт в авторской радиопрограмме.

По мнению Шульман, важная особенность судебных и силовых институций в России состоит в том, что они не стремятся выполнять некие указания сверху напрямую, а перебрасываются поручениями "как горячей картошкой" с целью уклониться от неприятных обязанностей и "прикрыть себя".

Котов отбывает четырехлетний срок. Его приговор публично требовали пересмотреть президент Владимир Путин и Конституционный суд. Верховный суд от этой задачи уклонился, после чего на пересмотре дела настояла уже Генпрокуратура.

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