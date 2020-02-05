Суд: Целью ИКМО «Черная речка» было избрание мундепами кандидатов от «Единой России»

Приморский районный суд в своем решении по делу об отмене результатов выборов в МО «Ланское» (бывшая «Черная речка») заявил, что местная избирательная комиссия во время кампании поставила себе определенную цель – избрание муниципальными депутатами конкретной группы лиц. Документ опубликован на сайте суда.

Речь идет о решении по спору между «Справедливой Россией» с ее незарегистрированным кандидатом в мундепы Павлом Чупруновым и избирательной комиссией муниципального образования «Черная речка». Резолютивную часть решения суд огласил 31 января – отменить результаты выборов по второму округу муниципалитета. О доступной мотивировочной части решения Чупрунов сообщил 5 февраля в Facebook.

В документе сообщается, что зарегистрированы были только 20 кандидатов от «Единой России» и один самовыдвиженец. В результате голосования мандаты достались единоросам, уточняет суд. По мнению районного суда, участие в выборах кандидатов от «Справедливой России» могло сильно изменить итоги выборов.

«С учетом того, что всего распределялось 20 мандатов по четырем пятимандатным округам, участие кандидатов, выдвинутых Региональным отделением Политической партии «Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербурге, могло существенно изменить распределение голосов, поданных избирателями. Фактически ИКМО Черная речка совершила незаконные действия, бездействия, принимала незаконные решения, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов», - сказано в судебном решении.

Чупрунов считает, суд таким образом признал политический конфликт интересов. Он напомнил, что в агитлистовках мундепов от «Единой России» сообщалось, что они из команды спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Напомним, брат спикера Василий Макаров избрался в мундепы МО «Ланское» по второму округу. Теперь его место в совете находится под вопросом. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о противостоянии Чупрунова с ИКМО и судебном разбирательстве по «Ланскому»-«Черной речке».

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