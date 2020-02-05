ЗакС попросит Голикову отнести дополнительные лекарства для больных гепатитом  к жизненно необходимым препаратам

Депутаты петербургского Заксобрания намерены обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отнести к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов безинтерфероновые лекарственные препараты.

Текст обращения был утвержден на заседании ЗакСа 5 февраля. Его подготовили депутаты Александр Егоров («Справедливая Россия») и Денис Четырбок («Единая Россия»).

Безинтерфероновые препараты предназначены для оптимизации лечения больных хроническими вирусными гепатитами. По словам Егорова, они отличаются от интерферонов огромной эффективностью, краткостью курсов приема и прекрасной переносимостью.

«С применением безинтерфероновых препаратов могут лечиться пациенты с любым генотипом вируса на любой стадии болезни, даже при декомпенсированном циррозе. Ряд таких препаратов разрешен к использованию при хронической почечной недостаточности, после пересадки органов, а также при противопоказаниях к терапии интерферонами», - говорится в тексте обращения.

Кроме того, Егоров обратил внимание, что более 80% пациентов с хроническим гепатитом С имеют противопоказания к интерфероновой терапии.

Сергей Еремеев

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