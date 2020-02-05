Тамара Плетнева устыдилась своего немецкого происхождения

Депутат Госдумы Тамара Плетнева (КПРФ) во время заседания заявила, что ей стыдно за свое немецкое происхождение, передает агентство «Москва».

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», - заявила Плетнева.

Перед чемпионатом мира по футболу в России в 2018 году Плетнева заявила, что российским женщинам не следует вступать в связи с иностранными гостями, чтобы не родить от них и не воспитывать потом детей в одиночку. «Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе», - добавила она тогда о детях.

Плетнева родилась в семье поволжских немцев в 1947 году.