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14:55

Жириновский нуждается в "радостной" песне о победе в ВОВ

фото ЗакС политика Жириновский нуждается в "радостной" песне о победе в ВОВ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассчитывает на то, что к предстоящему празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне в стране появится хотя бы одна песня, которую можно было бы расценить как "радостную и с оптимизмом", передает РИА "Новости". На ее сочинение, видится думскому депутату, не стоило бы жалеть бюджетных денег.

"Каждый раз прием 9 мая, много песен, они все про смерть. Вы можете понять, что мы живы? Мы, рядовые, и маршалы, и генералы, с той войны вернулись. Мы живы, а все песни про умерших, про погибших", - посетовал он, выступая перед коллегами по парламенту.

По словам политика, под новую песню пожилым людям должно хотеться улыбаться.

Ранее Жириновский высказывал неудовлетворение государственным гимном, который, по его мнению, имеет чрезмерную продолжительность.

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