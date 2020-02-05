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15:26

ФИФА не подтверждает отстранение сборной России от чемпионата мира по футболу

фото ЗакС политика ФИФА не подтверждает отстранение сборной России от чемпионата мира по футболу

Международная федерация футбола не получала данные об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФИФА.

Ранее арабское издание BeIN Sports со ссылкой на источники сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о невозможности ее участия в мировом первенстве.

«У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что ФИФА находится на связи с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола», - прокомментировали информацию в ФИФА.

Не получали уведомлений о статусе сборной России на чемпиоте и в Российском футбольном союзе, а также в РУСАДА. По словам замгендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, заявление совершенно нелегитимно и не имеет никакой силы, поскольку процедура подобных извещений иная.

Ранее исполком ВАДА отстранил Россию от участия в Олимпиадах и других мировых первенствах. Сделано это было из-за подозрений в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов».

Глава CRC Джонатан Тейлор уточнял, что решение исполкома не распространяется на отборочный этап чемпионата, но если сборная России выйдет в финальную часть, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

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