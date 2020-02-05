Международные инспекторы довольны уровнем готовности Петербурга к Евро-2020

Пятый по счету визит инспекторов УЕФА, связанный с подготовкой к чемпионату Европы по футболу 2020 года, проходит 5-6 февраля в Петербурге, передает официальный сайт городского правительства.

На "зенитовском" стадионе на Крестовском острове в рамках этого визита состоялась рабочая встреча международных гостей и чиновников Смольного.

"Подготовка города к проведению Чемпионата Европы по футболу находится в завершающей стадии, и сегодня нет никаких сомнений в успешной реализации всех поставленных перед нами задач", - заверил собеседников из УЕФА вице-губернатор Владимир Кириллов.

Принимающая сторона особо отметила, что тщательно занимается вопросами безопасности и транспортного обеспечения гостей и участников чемпионата. В свою очередь, глава европейской делегации Андреас Шар в целом выразил удовлетворение текущим уровнем подготовки Петербурга к Евро-2020.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира, который пройдет на территории 12 государств в июне и июле. На Конюшенной площади будет функционировать "футбольная деревня" для болельщиков, на Дворцовой площади тоже будут транслировать матчи на большом экране. Помогать в организации спортивного праздника призваны 2700 волонтеров.

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