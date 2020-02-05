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16:21

Кремль против избыточного применения закона о неуважении к власти и за наказание за оскорбление президента

фото ЗакС политика Кремль против избыточного применения закона о неуважении к власти и за наказание за оскорбление президента

Закон об оскорблении власти и госсимволов в интернете не должен применяться избыточно, но при этом в Кремле не знают об анализе его применении на практике, который бы говорил о его избыточном применении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «безусловно» Кремль беспокоит, чтобы этот закон не применялся избыточно. При этом он дал понять, что считает правомерным преследование по нему в том числе за оскорбление президента.

«Президент — это же институт, это верховная власть, это глава государства. Если речь идет об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по тому закону, который у нас действует»,— приводит слова Пескова «Коммерсантъ».

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели в 2019 году. За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» в интернете граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 

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