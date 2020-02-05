Путин пригрозил лишением лицензии аптекам, которые завышают цены из-за коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что следует отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты на волне распространения коронавируса в мире, передает ТАСС.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких, по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сильном росте цен на лекарства и средства индивидуальной защиты: с 1,5 рубля за медицинскую маску вплоть до 70-100 рублей. Она сообщила, что Федеральная антимонопольная служба подготовит доклад о принимаемых мерах к ближайшему заседанию оперативного штаба правительства по борьбе с распространением коронавируса в России.

Замглавы ФАС Андрей Цариковский тем временем заявил, что завышающим цены на маски аптекам грозит наказание, передает «Говорит Москва». По его словам, пока самая высокая цена на маски зафиксирована в Дагестане: завышение на 650%.

«Когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы считаем это экономическим мародёрством, и будем поступать как с мародёрами, принимая все меры антимонопольного регулирования», - сказал Цариковский.

Число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 24,5 тысяч человек, подавляющее большинство – в Китае. Погибли почти 500 человек. В России выявлено два случая заражения: в Забайкальском крае и в Тюменской области.