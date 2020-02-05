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17:25

Пиотровский хочет оценить образцы современной архитектуры для защиты лучших из них

фото ЗакС политика Пиотровский хочет оценить образцы современной архитектуры для защиты лучших из них

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил усилиями гражданского общества оценить архитектурную и историческую ценность петербургских зданий, не достигших сорокалетнего "возраста" и поэтому не подлежащих никакой государственной защите и особенно уязвимых перед желаниями их снести.

"Принято считать, что все современные здания уродливы, а они не все уродливы, поэтому нужен определенный отбор, он вообще-то есть, он постепенно идет", - цитирует его соображение ТАСС.

Делать это он предлагает под эгидой Всемирного клуба петербуржцев, который сам же и возглавляет и который, по его мнению, обладает достаточным авторитетом.

"Мне кажется, у нас есть некая формула, что такое традиции современной петербургской архитектуры. И сейчас важно ее защищать, потому что стадион упустили, а аэропорт, я думаю, все-таки отстоим", - понадеялся он, имея в виду старое здание аэропорта Пулково и стадион имени Кирова на Крестовском острове.

Для примеров удач городского градостроительства общественная организация Пиотровского ведет так называемую Белую книгу.

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