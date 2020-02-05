Пиотровский хочет оценить образцы современной архитектуры для защиты лучших из них

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил усилиями гражданского общества оценить архитектурную и историческую ценность петербургских зданий, не достигших сорокалетнего "возраста" и поэтому не подлежащих никакой государственной защите и особенно уязвимых перед желаниями их снести.

"Принято считать, что все современные здания уродливы, а они не все уродливы, поэтому нужен определенный отбор, он вообще-то есть, он постепенно идет", - цитирует его соображение ТАСС.

Делать это он предлагает под эгидой Всемирного клуба петербуржцев, который сам же и возглавляет и который, по его мнению, обладает достаточным авторитетом.

"Мне кажется, у нас есть некая формула, что такое традиции современной петербургской архитектуры. И сейчас важно ее защищать, потому что стадион упустили, а аэропорт, я думаю, все-таки отстоим", - понадеялся он, имея в виду старое здание аэропорта Пулково и стадион имени Кирова на Крестовском острове.

Для примеров удач городского градостроительства общественная организация Пиотровского ведет так называемую Белую книгу.