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17:48

На руке патриарха Кирилла заметили элитные часы с бриллиантами и для спортсменов

фото ЗакС политика На руке патриарха Кирилла заметили элитные часы с бриллиантами и для спортсменов

«Открытые медиа» заметили у патриарха Московского и Всея Руси Кирилла несколько дорогих часов, стоимость которых варьируется до нескольких тысяч долларов.

В фоторепортаже «Коммерсанта» с Рождественских встреч в Совете Федерации в январе 2018 года нашлись снимки, на которых видно, что Кирилл носит часы Ulysse Nardin Dual Time 42 mm, которые поставляются с ремешком из кожи аллигатора. Есть два варианта модели: в корпусе с белыми бриллиантами и без: журналисты по ребристости на корпусе часов определили, что Кирилл носит вариант с бриллиантами. Новые часы этой модели уже не производят, в интернет-магазинах можно найти такой же экземпляр за 16 тысяч долларов.

В другом фоторепортаже, с заседания II Съезда Общества русской словестности в ноябре 2019 года на руке патриарха заметили финские спортивные часы Suunto 9 BARO Titanium. Их в интернет-магазине фирмы можно приобрети почти за 56 тысяч рублей. Эта модель позиционируется как «бескомпромиссные спортивные часы» для спортсменов. Они могут отслеживать до 120 часов тренировок, снабжены барометрическим датчиком для измерения высоты, давления и способны предупреждать о надвигающемся шторме.

Еще 10 лет назад на руке патриарха замечали дорогие часы Breguet за 30 тысяч евро. В 2012 году разгорелся скандал, когда блогеры нашли на сайте патриархии отретушированную фотографию Кирилла. Часы с его руки исчезли, однако осталось их отражение в лакированной поверхности стола. В этих часах также опознали одну из моделей Breguet.

После этого РПЦ сначала отрицала исправления в редакторе, а затем признала, что фото было отретушированно. Кирилл тогда говорил, что ему подарили часы, но он их никогда не надевал. Телеведущий Владимир Соловьев утверждал, что единственные часы, которые носит патриарх – это «русские, недорогие часы с гербом», которые подарил ему бывший президент Дмитрий Медведев.

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