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17:56

Думские депутаты приняли в первом чтении законопроект о минуте молчания 22 июня

фото ЗакС политика Думские депутаты приняли в первом чтении законопроект о минуте молчания 22 июня

Законопроект, вводящий общероссийскую минуту молчания в каждую годовщину дня нападения гитлеровских войск на СССР (22 июня), приняли большинством голосов в первом чтении депутаты Государственной думы, сообщает канал "Дума ТВ".

"Общефедеральная минута молчания как общее единение и общее чувство боли и благодарности, воспоминания о каждом, кто погиб, очень важна для настоящего и будущего нашей страны, но также очень важна для настоящего и будущего всего мира", - прокомментировала инициативу ее соавтор, единоросс Ирина Яровая.

Поддержал авторов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнив, что День Победы - день великой скорби. Примечательно, что он же пожелал, чтобы к 9 мая наконец сочинили не скорбную, а "радостную" песню.

Отметим, что в наступившем 2020 году самым важным для страны президент Владимир Путин объявил празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войны и все, с ним связанное.

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