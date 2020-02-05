Бастрыкина волнует негативное влияние телевидения на детей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин озаботился сеткой вещания некоторых телеканалов, которые, в его представлении, разрушительно действуют на психику детей, рассказывая об инцидентах с участием несовершеннолетних злоумышленников. Волнуют силовика сюжеты, где подростки выступают и в качестве агрессоров, и в качестве жертв.

"Острую дискуссию вызвал вопрос освещения деструктивного поведения подростков на центральных телеканалах, пропаганды негативных проявлений жизни. Особое внимание было обращено на существующие запреты распространения информации о несовершеннолетних жертвах половых преступлений (такие сведения могут озвучиваться только в целях расследования уголовных дел)", - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В числе вредных для неокрепшей психики сюжетов также называется освещение трагедий наподобие расстрела людей учащимся керченского колледжа в 2018 году ("русский Колумбайн").

Сообщается, что Бастрыкин против введения прямой цензуры, но выступает за то, чтобы ограничить время показа видеоматериалов с девиантным поведением детей и тинейджеров.