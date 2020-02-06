Шишкина призывает защитить последние зеленые зоны у Каменки от массовой застройки

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина обратилась к вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой оградить часть Приморского района, ограниченную Комендантским проспектом, Парашютной улицей и береговой линией реки Каменка, от массовой жилищной застройки.

В конце декабря 2019 года в Смольном прошло заседание комиссии по подготовке изменений в Генплан Петербурга, во время которого было предложено присвоить территории у водного объекта статуса "зоны среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой застройки". Обозначенная территория состоит из 68 земельных участков совокупной площадью более 628 га: это в том числе леса и парки, служащие буферной зоной, ограждающей примыкающие к промзоне "Каменка" жилые кварталы от её "выхлопов", параллельно создавая защитный барьер от зловония, доносящегося с полигона "Новосёлки" и очистных сооружений "Водоканала".

По итогам обсуждения вопроса было принято решение отложить присвоение территории обозначенного статуса.

Шишкина просит Линченко отклонить проект перепланировки участка, иначе это может привести к значительному ухудшению и без того удручающей экообстановки в районе.

"Предлагаю авторам идеи застройки территории берега Каменки самими переехать в эту часть Приморского района и дышать вполсилы. Если микрорайон будет окончательно застроен, эту территорию следует объявить зоной экологического неблагополучия", - констатирует Шишкина.

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