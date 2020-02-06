У ВЦКП "Жилищное хозяйство" сменился директор

Проработав почти четыре года руководителем ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", Михаил Корягин принял решение покинуть занимаемый пост, делится "Мойка78". Решение принято не из-за увольнения, а в связи с окончанием срока контракта.

Новым начальником Вычислительного центра коллективного пользования стал Василий Федотов. Чиновнику уже не в новинку быть главой предприятия: он занимал должность гендиректора учреждения с 2012 по 2016 год.

Корягин, пришедший на смену Федотову в 2016-м, до этого жил в Москве и трудился в Дирекции единого заказчика жилищно-коммунальных услуг в Химках.

Основная сфера деятельности ВЦКП - расчёт в сфере ЖКХ. В его ведении примерно третья часть лицевых счетов Петербурга.