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11:27

В Мосгордуму внесли проект амнистии к 75-летию Победы: под неё попадают фигуранты "московского дела"

фото ЗакС политика В Мосгордуму внесли проект амнистии к 75-летию Победы: под неё попадают фигуранты "московского дела"

Депутаты от "Яблока", "Справедливой России" и КПРФ внести на рассмотрение Московской городской думы проект амнистии, приуроченной к 75-летию со Дня Победы, делится "Коммерсант".

В работе над документом также принимали участие политик Дмитрий Гудков и фигурант "экстремистского" дела Егор Жуков.

До этого свои варианты амнистии в честь 75-летия Победы предложили президентский Совет по правам человека и думский депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В тексте системных оппозиционеров предлагается амнистировать также дополнительные категории граждан, а именно - осужденных за участие в несогласованных акциях, в том числе - по резонансной, "дадинской" ст. 212.1 и ч. 2,3 ст. 212 УК.

Проект амнистии был внесен в Госдуму 13 января. Согласно тексту документа, "прощены" могут быть ветераны боевых действий, бывшие силовики, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, аварии на "Маяке", награжденные государственными наградами СССР и России. Действие амнистии не будет распространяться на лиц, отбывающих сроки за умышленные убийства, экстремизм, терроризм, захват заложников и другие особо тяжкие преступления.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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