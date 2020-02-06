Петербургской Масленице за 30,1 млн рублей нашли организатора

Комитет по развитию туризма определил подрядчика для организации первой городской Масленицы в Петербурге. Контракт на 30,1 млн рублей достался общественной организации развития социально значимых программ в области культуры "Звезда Надежды".

Гуляние с пиротехническим шоу и выступлением звезд эстрады пройдет в период с 24 февраля по 1 марта. В документации указано, что в качестве площадки для мероприятия будет выбран один из городских парков. Найти этот парк, видимо, можно будет без труда - судя по техзаданию, площадку украсят 11-метровой металлической конструкцией "Масленица".

Специально для мероприятия подрядчик должен будет разработать мобильное приложение с AR-технологией (дополненная реальность) для iOS и Android за 862 тысячи рублей.

На самом гулянии гостям представят 10 интерактивных программ, тематические игры и мастер-классы, где петербуржцев научат, как самостоятельно сделать куклу, оберег и расписать дерево. А вот питанием и раздачей традиционных блинов организатор заниматься не будет - в техзадании об этом нет ни слова.

Для участия в концерте пригласят не менее двух коллективов или артистов, получивших премию "Золотой граммофон", "Песня года", "Премию RU.TV" или "Муз-ТВ". На популярных артистов выделили 2 млн рублей. Ожидаются выступления фольклорных коллективов и современной этнической музыкальной группы.

СПБОО "Звезда Надежды" не в первый раз организует мероприятия для комитета по развитию туризма Петербурга. В 2018 и 2019 годах организация проводила в городе Международный фестиваль духовых оркестров. Причем первый такой фестиваль обошелся в 30,9 млн рублей, а второй всего в 9,9 млн рублей.