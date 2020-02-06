В Москве районный суд забросали "коктейлями Молотова"

Неустановленные на данный момент личности закидали столичный Никулинский райсуд бутылками с "коктейлем Молотова", уведомляет ТАСС. На данный момент горение удалось ликвидировать.

"Злоумышленники рано утром в четверг бросили несколько бутылок с горючей смесью в здание Никулинского суда, в результате чего на первом этаже возник небольшой пожар, который быстро потушили", - пояснил близкий к правоохранительным структурам источник агентства.

Информацию о возгорании в стенах инстанции подтвердили также в пресс-службе Никулинского райсуда. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.