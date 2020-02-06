Вишневский, Кобринский и семь муниципалов вошли в бюро петербургского «Яблока»

Вечером 5 февраля петербургского отделение «Яблока» определилось с членами бюро регионального совета, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

В его состав вошли 13 человек, в том числе депутат Законодательного собрания Борис Вишневский и экс-депутат ЗакСа Александр Кобринский. Членами бюро стали сразу пять муниципальных депутатов «Владимирского округа» Арсений Афиногенов, Владислав Вольский, Егор Карпенков, Ани Петрс и Софья Чистякова. Также избрались депутат МО «Гражданка» Александр Гребенкин и депутат МО «Остров Декабристов» Татьяна Муковникова.

Места в бюро сохранили председатели Выборгского местного отделения Юрий Багров и Пушкинского местного отделения Александр Маханьков, руководитель «Молодежного Яблока» Вадим Ваганов, член ТИК № 16 Владимир Молодоженя.

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