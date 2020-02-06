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11:58

КСП нашла многомиллионные нарушения в деятельности ГБОУ "Балтийский берег"

фото ЗакС политика КСП нашла многомиллионные нарушения в деятельности ГБОУ "Балтийский берег"

Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки хозяйственно-финансовой деятельности бюджетного учреждения "Балтийский берег", подведомственного комитету по образованию и специализирующегося на детском досуге.

В период с 2017 по 2019 годы, который подвергся аудиту, ГБОУ получило более одного миллиарда рублей субсидий из городского бюджета. Из этой суммы, отмечают специалисты КСП, только в ходе осуществления госзакупок  и только за один последний год 64,7 млн рублей было потрачено с нарушениями. В качестве самого яркого примера приводится капитальный ремонт в оздоровительном лагере "Молодежный", где то завышались цены на материалы, то внезапно и качественно снижалась стоимость работ.

"Указанные факты привели к потере средств субсидии на сумму более 9,9 миллионов рублей", - говорится в тексте отчета.

Не менее крупными явились нарушения, касающиеся оплаты труда сотрудников: ведомство остановилось на сумме в 69 млн рублей. Специалисты утверждают, в частности, что в штат были введены должности, в которых не было необходимости.

Сотни тысяч были потрачены не должным образом при ремонте на турбазе "Школьная", а также при закупке посторонних товаров, не требовавшихся для того или иного технического задания (приводится в пример квадрокоптер за 140 тысяч рублей).

По итогам проверки, проводившейся под руководством аудитора Юрия Шутова, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

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