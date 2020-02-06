В санаторий, где живут эвакуированные из Китая россияне, можно купить "оздоровительную" путёвку

В расположенный в 30 км от Тюмени санаторий "Градостроитель", куда привезли эвакуированных из Китая жителей России и СНГ, до сих пор можно приобрести путёвки выходного дня и пройти курс оздоровительного лечения. Номер в учреждении удалось забронировать корреспонденту "Открытых медиа".

Администратор заведения рассказала, что с 10 февраля в санатории в качестве услуги доступно прохождение лечебно-оздоровительного курса за 42 900 рублей. Также есть бюджетный вариант "выходного дня" - за 1500 рублей в сутки.

Информацию о присутствии в "Градостроителе" эвакуированных из Китая граждан сотрудница заведения ни подтвердила, ни опровергла.

ОМ удалось поговорить с одной из приехавших из КНР женщин, которая сообщила, что их не выпускают из палат, где держат по два-три человека, а под окнами постоянно дежурит охрана.

Напомним, накануне в Тюмень прилетели два самолета, на борту которых находились 142 человека. Всем им предстоит провести две недели в карантинной зоне.

По последней информации, от заболевания погибло более 560 человек, инфицированы более 28 тысяч (в том числе двое - в России). В Петербурге создан штаб по профилактике и контролю за распространением инфекции.