18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:38

Лимонов: Прилепину больше бы подошло возглавлять партию "За кривду"

фото ЗакС политика Лимонов: Прилепину больше бы подошло возглавлять партию "За кривду"

Политик Эдуард Лимонов, в чьи незарегистрированные партии в предыдущие годы входил его коллега по литературному ремеслу Захар Прилепин, выразил брезгливость уже от одного названия новой партии последнего ("За правду"): "символом нужно сделать пачку сахара. так противно сладко звучит". Для Лимонова сама по себе партия как инструмент политической борьбы представляется анахронизмом, а в случае Прилепина, уверен он, и о борьбе говорить не приходится.

"Расхрабрившиеся до степени вхождения в проправительственнуюполитическую организацию лица вполне обласканы государством: имеют посты, роли в кино и в театрах, концерты и все-всё-всё. А герои НБП* - были реальными героями, кого застрелили, кого из окна выбросили, кого забили бейсбольными битами... У главы партии "За правду" отлично упитанная физиономия, и быть главой партии "За кривду" ему бы больше подошло", - написал лидер "Другой России" у себя в "Живом журнале".

Относительно участия коллеги в его структуре Лимонов скорее сожалеет: "недосмотрели, бывает".

Отметим, что Прилепин входит в ОНФ и, кроме того, в настоящее время занят проработкой поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Примечательно, что с его партией, в частности, ассоциирует себя герой американских боевиков Стивен Сигал.

*НБП - признанная экстремистской и запрещенная в России организация

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:20 По делу о взятке полиция задержала чиновника из администрации Калининского района

13:15 Суд не стал менять меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"

13:08 Соловьев о жалобе на Резника: Я не могу судить

12:59 Экологи из "Беллоны" подали в суд на комитет по благоустройству за сокрытие информации

12:47 "Проект": Почти половина владельцев земли на Рублёвке - правящая элита

12:38 Лимонов: Прилепину больше бы подошло возглавлять партию "За кривду"

12:17 Шлосберг считает, что на демократизацию в поправках в Конституцию указывает максимум одно слово

12:13 В санаторий, где живут эвакуированные из Китая россияне, можно купить "оздоровительную" путёвку

11:58 КСП нашла многомиллионные нарушения в деятельности ГБОУ "Балтийский берег"

11:54 Вишневский, Кобринский и семь муниципалов вошли в бюро петербургского «Яблока»

11:46 В Москве районный суд забросали "коктейлями Молотова"

11:38 Борющиеся с "финскими ярмарками" и попрошайками активисты довольны приемом в МВД

11:27 В Мосгордуму внесли проект амнистии к 75-летию Победы: под неё попадают фигуранты "московского дела"

11:25 Петербургской Масленице за 30,1 млн рублей нашли организатора

11:19 Максима Шевченко неприятно удивляет отказ студентов от борьбы за свои права

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru