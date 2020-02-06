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12:59

Экологи из "Беллоны" подали в суд на комитет по благоустройству за сокрытие информации

фото ЗакС политика Экологи из "Беллоны" подали в суд на комитет по благоустройству за сокрытие информации

Отказ чиновников из комитета по благоустройству предоставлять какие-либо сведения по запросу от экологической организации "Беллона" привели к тому, что последние подали в суд на подразделение Смольного.

Экологи запрашивали информацию о видах опасных отходов, находящихся в городе, и используемых технологиях их утилизации. Они настаивают на своем праве доступа к ней, ссылаясь на госзакупки комитета последних двух лет: подрядчик (ООО «Экологический сервис – Санкт-Петербург»), согласно техническому заданию, в частности, "обеспечивал транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание собранных отходов, а также размещение неперерабатываемой части собранных отходов". Утверждается, что речь шла об утилизации батареек и ртутных ламп.

Истцы полагают, что отказ выдавать информацию может быть обусловлен только двумя причинами: подрядчик нужные документу чиновникам попросту не прелоставил и их нет, либо же "чиновники не спешат предоставлять их, возможно, речь идёт об очень чувствительном вопросе - в миллионы рублей".

В 2017 году Минюст включил петербургскую организацию "Беллона" в список иностранных агентов.

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