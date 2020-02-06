Соловьев о жалобе на Резника: Я не могу судить

Вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев («Единая Россия») в разговоре с ЗАКС.Ру 6 февраля заявил, что не может составить личное мнение о жалобе интернет-СМИ «Федеральное агентство новостей» на беспартийного депутата Максима Резника. По мнению вице-спикера, вопросом должна заняться прокуратура – обвинения слишком серьезные.

«ФАН» (входит в медиагруппу Евгения Пригожина «Патриот») направил обращение Соловьеву с просьбой проверить действия Резника, который якобы поддерживает запрещенные организации – депутат принял участие в благотворительном аукционе в пользу политических заключенных. В частности, деньги собирали для фигурантов дела организации «Сеть», которая признана террористической и запрещена в России.

Соловьев сообщил, что конфликтная комиссия ЗакСа рассмотрела обращение СМИ и заслушала пояснения Резника. Оппозиционный депутат объяснил, что только купил картину на аукционе и финансированием не занимался, уточнил вице-спикер. Соловьев рассказал, что комиссия решила перенаправить вопрос городской прокуратуре. По его словам, он не может составить собственное мнение по вопросу, так как не присутствовал на аукционе.

- Как я могу судить, если меня там не было? Я не могу. Со слов Резника, он просто купил какую-то картину там и всё. Вот пусть там (в прокуратуре – прим. ЗАКС.Ру) проверят: картину он купил или он деньги выделял, - заявил вице-спикер.

Он добавил, что комиссия ЗакСа не следственный орган – поэтому обращение перенаправлено в прокуратуру. Ведомство определит, есть ли состав преступления, считает Соловьев.

Напомним, в 2019 году депутат Максим Резник стал героем многочисленных критических публикаций ряда СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Информационная кампания против депутата началась весной - после выступления парламентария на согласованном первомайском шествии, которое разогнал ОМОН. За Резника вступались многие городские политики и общественные деятели, на его защиту встала и конфликтная комиссия ЗакСа, заключившая, что имела место манипуляция общественным мнением, базирующаяся на всяческих «слухах» и незаконной слежке.

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