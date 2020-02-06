Суд не стал менять меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"

Мосгорсуд решил оставить в СИЗО фигурантов дела "Нового величия" Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова, информирует "МБХ медиа" из зала суда. Кроме того, Анна Павликова и Мария Дубовик также остаются под домашним арестом.

Таким образом, апелляция на продление мер пресечения отклонена: под арестом все участники разбирательства останутся еще в течение трех месяцев.

На заседании Павликова просила освободить её из домашнего заключения для того, чтобы сходить ко врачу: будучи в СИЗО в прошлом году девушка сильно подорвала себе здоровье.

На заседании сторона защиты попробовала доказать, что решение суда о продлении ареста нелегитимно - меры пресечения должны быть мягче, так как ранее никто из фигурантов к уголовной ответственности не привлекался.

"Суд не установил, по каким критериям выносится мера пресечения. Ссылаясь на то, что к одним фигурантам была применена мера пресечения в виде ареста, к другим - в виде домашнего ареста, защита заявляет, что им непонятно, по каким критериям приняты эти меры пресечения", - считает адвокат одного из подсудимых.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.