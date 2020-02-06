Суть конституционных изменений напоминает политологу Рогову "туркменский сценарий"

Политолог и публицист Кирилл Рогов, много внимания уделяющий анализу готовящихся поправок в Конституцию, пришел к мысли, что уже можно судить в общих чертах об очертаниях властной государственной модели, которая в ближайшем будущем ожидает Российскую Федерацию. В его представлении, уже точно не стоит говорить о варианте казахстанского елбасы (верховном правителе с неформальными и неограниченными полномочиями), что ранее предрекали другие политологи: "четырех-ножная конструкция сдерживает нового президента и дает возможность Назарбаеву контролировать его, а основным элитным группам выстроить системы защиты к тому моменту, когда влияние Назарбаева будет сходить на нет". Для Рогова, напротив, ход событий все яснее указывает на реализацию так называемого туркменского сценария.

"Российское изменение конституционной конструкции увеличивает риски для интегрированных в систему элитных групп: следующий президент будет обладать этими полномочиями не в силу неформального веса, как Путин, получая этот вес за счет опоры на свои клиентелы (те самые элитные группы), а по определению, что ослабляет позиции этих клиентел, снижает их значимость. Роль личной унии с Путиным возрастает, а возможности институциональной защиты сжимаются", - отметил специалист по политическим режимам у себя в Facebook.

По наблюдению Рогова, в Конституции хотят с неким символизмом прописать все то, что и так де-факто в руках у президента Владимира Путина, и, с учетом описанного выше казуса элит переход власти видится ему малореалистичным без их конфликта с новой фигурой правителя.