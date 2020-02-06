18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:11

"Левада": Россияне считают наиболее авторитетными институтами армию и госбезопасность

фото ЗакС политика "Левада": Россияне считают наиболее авторитетными институтами армию и госбезопасность

Наиболее авторитетными и системообразующими институтами для современных жителей России являются армия и государственная безопасность. Наблюдениями поделился с "Ведомостями" глава "Левада-центра" Лев Гудков.

"Крымская мобилизация оставила разные последствия. Самый важный из них - это рост представлений, что самыми авторитетными являются силовые структуры: армия и госбезопасность", - подчеркнул социолог.

Нынешний глава государства в основе своего правления упирается именно на силовиков - именно эти устои и "ретранслируются" обществу.

Согласно соцопросу "Левада-центра", по итогам 2019 года в тройку самых важных госинститутов входили президент, армия и спецслужбы.

По уровню доверия армия сейчас занимает первое место - 63%, за ней следуют глава государства - 60% - и силовики - 48%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:26 Путин назначил врио губернатора Пермского края

19:12 СМИ: Комитету по развитию транспортной инфраструктуры подобрали нового главу

18:58 Экс-силовики, фигуранты дела Голунова избили задержанную по делу о наркотиках женщину

18:49 Дмитриева запросила у Соколова подробности предстоящей транспортной реформы

18:28 Экс-фигуранту "московского дела" Миняйло выплатят компенсацию за незаконное преследование

18:11 Суд впервые прекратил одно дело об иноагентах в отношении главы "Мемориала"

18:10 Медведев считает, что ЕдРу должны помогать все государственные институты

18:03 Муниципал: На экс-главу администрации МО №72 подали заявление из-за пропажи муниципального Iphone S6

17:43 Милонова взволновала проблема "числа зверя" на автомобильных номерах

17:41 Quest Pistols и "Бурановские бабушки" помогут петербуржцам виртуально спалить Масленицу

17:17 Из-за курьезного ДТП с участием полицейского Яшину предстоит юридическая тяжба

17:13 Муниципал: Подрядчик попросил суд взыскать с администрации МО «Купчино» 1 млн рублей

17:11 Горсуд Петербурга отменил штраф в размере 170 тысяч рублей активисту Евгению Мусину

16:57 Либертарианцы привезут в Петербург бывшего лидера британских ультраправых

16:51 Путин осудил идею возвращения к распределительной системе советских вузов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru