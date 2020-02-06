Совет МО «Смольнинское» выберет главу администрации из двух кандидатов

Конкурсная комиссия по выбору главы местной администрации МО «Смольнинское» рекомендовала совету муниципальных депутатов две кандидатуры, рассказал ЗАКС.Ру член комиссии и вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев.

Он сообщил, что всего было 11 претендентов, но двое на заседание комиссии не явились. Еще у пяти человек были неправильно оформлены документы, рассказал Соловьев.

По его словам, комиссия продержала более компетентных кандидатов: заместителя главы местной администрации Владимира Королева и юриста муниципалитета Вадима Овчинникова. Они наиболее подготовлены и опытны, считает Соловьев.

- Присутствовали депутаты всех партий, жители, члены комиссии. Все видели, что вопросы всем задавались одинаковые. Например, спрашивали, сколько жителей в муниципальном образовании, какая граница, какой бюджет – элементарные вопросы. Те, кто в теме, отвечали правильно, а были те, кто удивляли нас цифрами и полным непониманием – они, естественно, были отклонены. Королев больше всех подготовлен, Овчинников, несмотря на то, что он там много лет юристом отработал, «плавал», - заявил вице-спикер.

Он уверен, что все прошло объективно и прозрачно. Теперь совет муниципальных депутатов должен будет собраться и выбрать главу местной администрации из предложенных двух кандидатов.

София Саттарова

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