В Архангельске задерживали дальнобойщика из-за комментария о теракте в приемной ФСБ

Под прицел архангельских правоохранителей попал 42-летний местный житель Константин Васильянов: дальнобойщика заподозрили в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментария о теракте в приёмной регионального ФСБ. О преследовании мужчины рассказала в беседе с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко.

Изначально домой к Васильянову пришли с обыском силовики, после чего его увезли на допрос в СК. Из стен ведомства его, впрочем, отпустили, не став избирать меру пресечения.

В поле зрения полиции архангелогородец попал из-за комментария "ВКонтакте".

На допросе он отказался признать вину, заявив, что выступает против терроризма.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".

В разных городах были проведены оперативные мероприятия у всех граждан, которые могли, по мнению следствия, каким-либо образом контактировать с погибшим юношей. В частности, в Москве был задержан 16-летний школьник.

В декабре 2018 года Роскомнадзор внес предостережение изданию "Псковская лента новостей" и "Эху Москвы в Пскове" за то, что журналистка Светлана Прокопьева в одном из эфиров радиостанции в вольной форме рассуждала о мотивах, побудивших архангелогородца свершить теракт. Интернет-регулятор счел её доводы и статью попыткой оправдать терроризм. Позднее редакции обоих изданий были оштрафованы.