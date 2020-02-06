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15:48

КГИОП требует возбуждения уголовного дела по факту разрушения Дома Голландской церкви на Невском

фото ЗакС политика КГИОП требует возбуждения уголовного дела по факту разрушения Дома Голландской церкви на Невском

Неудовлетворительное состояние исторического памятника на Невском, 20, - Дома Голландской церкви - побудило чиновников из КГИОП обратиться в городскую полициюс требованием возбуждения уголовного дела.

Поводом к тому для градозащитников, в том числе общественных, стал демонтаж старинных балконных ограждений. От лица комитета утверждается, что это было выполнено "варварски".

"Металлические ограждения двух балконов складированы под проездными арками во внутренний двор – лежали на асфальте или приставлены к стенам, не были укрыты и не охранялись. Балконы затянуты сеткой", - описывается в сообщении актуальный внешний вид памятника.

Отвечать за содеянное будут представители "Жилкомсервиса №1" Центрального района.

Здание появилось на главном проспекте Петербурга в "пушкинскую" эпоху - в 1830-е годы.

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