КГИОП требует возбуждения уголовного дела по факту разрушения Дома Голландской церкви на Невском

Неудовлетворительное состояние исторического памятника на Невском, 20, - Дома Голландской церкви - побудило чиновников из КГИОП обратиться в городскую полициюс требованием возбуждения уголовного дела.

Поводом к тому для градозащитников, в том числе общественных, стал демонтаж старинных балконных ограждений. От лица комитета утверждается, что это было выполнено "варварски".

"Металлические ограждения двух балконов складированы под проездными арками во внутренний двор – лежали на асфальте или приставлены к стенам, не были укрыты и не охранялись. Балконы затянуты сеткой", - описывается в сообщении актуальный внешний вид памятника.

Отвечать за содеянное будут представители "Жилкомсервиса №1" Центрального района.

Здание появилось на главном проспекте Петербурга в "пушкинскую" эпоху - в 1830-е годы.