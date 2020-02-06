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15:59

Судимый за ругань в адрес полицейских псковский экс-чиновник "попал" в еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика Судимый за ругань в адрес полицейских псковский экс-чиновник "попал" в еще одно уголовное дело

Бывший глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов, осенью прошлого дела попавший под уголовное преследование за оскорбление полицейских, стал фигурантом еще одного дела, грозящего ему реальным лишением свободы, передает ТАСС.

В данном случае претензии к нему обусловлены предполагаемыми противоправными действиями в бытность его чиновником: правоохранители зафиксировали, что переселение жителей аварийного дома было выполнено недобросовестно.

"Дом, который был принят в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, не соответствовал на момент приемки требованиям технической и пожарной безопасности. Экспертиза при приемке данного многоквартирного дома не проводилась. Приемка фактически проведена с грубыми нарушениями процедуры. Здесь, безусловно, фигурантом является в том числе и бывший глава", - приводятся слова местного прокурора Евгения Шевченко.

За нецензурную ругань в адрес сотрудников полиции (первое дело Сопотова) чиновника в ноябре 2019 года исключили из рядов "Единой России" и отстранили от должности. Дело пока находится в руках у следователей.

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