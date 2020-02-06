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16:20

"Вот такая открытость власти": Глава Василеостровского района прячется от комментаторов "ВКонтакте"

фото ЗакС политика "Вот такая открытость власти": Глава Василеостровского района прячется от комментаторов "ВКонтакте"

Наблюдательные петербуржцы обнаружили, что в официальном паблике администрации Василеостровского района "ВКонтакте" - "Василеостровские новости" - невозможно написать ни единого комментария, в котором бы упоминалось имя районного руководителя Эдуарда Ильина, причем независимо от контекста.

Словосочетания, содержащие имя чиновника, либо фразы "глава администрации" или "глава района", сиюминутно удаляются. Проверить существование фильтра взялся MR7.ru. Действительно, на любой другой странице какого-либо районного управленца можно писать всё, что угодно: цензурируются сообщения лишь в "островном" сообществе.

"Вот такая „открытость“ власти. Мы об этом узнали совершенно случайно. Один человек возмутился, что стали пропадать его комментарии, мы проверили и обнаружили, что в группе стоит фильтр по ключевым словам. Мы записали видео с разных аккаунтов «А что Ильин?», на которых видно, как комментарии сразу пропадают", - рассказал о ситуации активист движения "Сделай район лучше" Антон Карякин.

В конце 2019 года бывший вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева поручила чиновникам и главам всех городских районов активно вести аккаунты в социальных сетях. Несмотря на наказ, странички завели себе немногие управленцы. У того же Ильина имеется лишь собственный аккаунт в Instagram - да и то, в нём всего 592 подписчика, а последняя запись была сделана почти полгода назад.

Напомним, у Ильина имеется резон фильтровать информацию в соцсетях: в прошлом году против него обратилась с судебным иском о защите чести и достоинства правозащитница Ирина Баханович. Ильин и его представители все заседания игнорируют. Ранее суд запросил у администрации Василеостровского района данные её руководителя для определения его места регистрации, но управа так никакой информации и не предоставила


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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