У "Ведомостей" ещё год назад сменился владелец

Один из членов совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев уже более года не владеет долей в издании: об этом он сам известил в интервью телеканалу RTVI.

"Газета "Ведомости" принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости", - пояснил Кудрявцев, добавив, что место в совете всё равно пока числится за ним.

Учредителям "Ведомостей" удалось добиться того, что газета перестала быть убыточной: "Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем".

Демьян Кудрявцев стал единственным владельцем «Ведомостей» в 2015 году после того, как приобрел пакет акций прежних собственников - Sanoma, Pearson и Dow Jones. Ранее он был гендиректором издательского дома "Коммерсант".