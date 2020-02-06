Горсуд Петербурга отменил штраф в размере 170 тысяч рублей активисту Евгению Мусину

Петербургский Горсуд отменил штраф в 170 тысяч рублей активисту Евгению Мусину, отправив на пересмотр решение Выборгского райсуда: инстанция рангом ниже признала молодого человека виновным в нарушении правил пикетирования.

Мусина, напомним, задержали на акции за честные выборы в августе прошлого года у Гостиного двора. Позднее его дело три раза передавалось судом в полицию для устранения ошибок, однако в итоге санкция все равно была к нему применена.

"Что интересно, судья вела заседание в грубой манере. Она запрещала давать комментарии, пояснения, затыкала рот моему правозащитнику Марии Малышевой и даже вынесла ей за это предупреждение. Нашу видеозапись о моем задержании она приобщила к делу, но из 11 минут просмотрела только одну. Дело было на редкость топорно сшито белыми нитками, видимо, под весом и напором решилась на пересмотр", - предположил Мусин в разговоре с "МБХ медиа".