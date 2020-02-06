Милонова взволновала проблема "числа зверя" на автомобильных номерах

Работающий депутатом в Госдуме петербуржец Виталий Милонов занялся проблемой автомобильных номеров и связанными с ними религиозными убеждениями. Ему хочется, чтобы россияне имели обязательное право отказываться от выданных им номеров, если цифры на табличке представляют собой три шестерки - "число зверя". Набожность как основание для отказа в таких случаях более чем достаточна, уверен активный законотворец.

"Некоторым кажется, что это прикольно, но, с другой стороны, есть же люди, которым совершенно без разницы, с какими они номерами, а кому-то даже нравится - может быть, он поклонник сатаны. Я бы, конечно, их вообще в принципе не вводил и посоветовал бы руководству этого региона, ГИБДД эти номера не вводить, потому что ничего хорошего из этого не получится", - поделился он очередной идеей с агентством новостей "Москва".

По мнению Милонова, иметь "число зверя" у себя на личном транспорте - "не в нашей традиции".

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