Quest Pistols и "Бурановские бабушки" помогут петербуржцам виртуально спалить Масленицу

"Петербургский дневник" поведал, что ждет петербуржцев на празднике по случаю первой городской Масленицы.

1 марта за 30,1 млн рублей праздник организует общественная организация развития социально значимых программ в области культуры "Звезда Надежды".

На сцене будут "зажигать" сразу несколько музыкальных коллективов: хедлайнером выбрали молодежную группу Quest Pistols Show, подпевать им будут "Бурановские бабушки" и EtnoZapil.

Пришедших на мероприятие ожидает пиротехническое шоу и развлечения в новом, интерактивном формате. Кстати, для этого подрядчику за 862 тысячи рублей надо будет разработать мобильное приложение с AR-технологией (дополненная реальность) для iOS и Android.

Традицию сжигания чучела Масленицы сохранят, но в "современном" формате. С помощью приложения дополненной реальности любой желающий получит возможность как нарядить чучело, так и сжечь его в режиме онлайн.

"Все будет очень по-современному", - пообещал режиссер шоу Валерий Ткаченко.