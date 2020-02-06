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18:03

На экс-главу администрации МО №72 подали заявление из-за пропажи муниципального Iphone S6

фото ЗакС политика На экс-главу администрации МО №72 подали заявление из-за пропажи муниципального Iphone S6

Руководитель местной администрации муниципального образования №72 Ольга Тенищева написала заявление в городское МВД на своего предшественника Илью Бондарева, сообщил ЗАКС.Ру глава МО №72 Павел Швец. Заявление написано из-за пропажи муниципального имущества – телефона Iphone S6, зарядного устройства к нему, док-станции и чехла, пояснил мундеп. 

Швец рассказал, что прошлое руководство муниципалитета в декабре 2018 года купило два телефона Iphone S6. Один из них местные власти списали в 2019 году, другой числился за главой администрации, добавил председатель совета муниципалитета. 

После увольнения Бондарева 31 декабря 2019 года его просили вернуть телефон – он обещал это сделать весь январь, сообщил Швец. После этого было решено подать заявление в полицию. 

Напомним, в декабре 2019 года новый состав муниципального совета выяснил, что их предшественники с 2015 года закупили для нужд МО №72 семь телефонов компании Apple. Общая сумма всех покупок составила около 300 тысяч рублей. Четыре смартфона МО №72 списало, три – остались у сотрудников администрации. 

Водитель муниципалитета вернул телефон при увольнении, сообщил Швец. Он добавил, что еще один Iphone находится у сотрудника местной администрации Андрея Амстердама – он в отпуске до 17 февраля. 

София Саттарова


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