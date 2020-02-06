Экс-фигуранту "московского дела" Миняйло выплатят компенсацию за незаконное преследование

Столичный Тверской суд постановил, что Министерство финансов должно выплатить бывшему фигуранту "московского дела" Алексею Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, извещает "МБХ медиа".

Изначально заявленная мужчиной сумма составляла 1,5 млн рублей. На заседании отсутствовали представители Минфина, которые вместо лично присутствия направили бумагу, в которой говорилось, что дело Миняйло прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако адвокаты участника разбирательства возразили, так как в решении о прекращении дела данное обстоятельство было проигнорировано.

Миняйло арестовали из-за несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля 2019 года: при этом в самом мероприятии он так и не успел поучаствовать, так как его задержали незадолго до начала событий. Несмотря на это он, хоть и не на долгое время, стал фигурантом дела о "массовых беспорядках": в сентябре его освободили, сняв все уголовные обвинения.